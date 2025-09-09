Власти Петербурга приняли важное решение по поддержке участников СВО

В Санкт-Петербурге планируют выделить еще 9,1 млрд рублей на помощь участникам специальной военной операции и их семьям, говорится на сайте городской администрации. Там отметили, что эти средства пойдут на социальную поддержку бойцов и обеспечение их нужд.

Помимо выделения средств на поддержку участников СВО, петербургские власти также намерены повысить заработные платы учителям, медикам, а также работникам других бюджетных учреждений. На это будет потрачено 12,7 млрд рублей, уточнили в Смольном.

Ранее сенаторы передали в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из законопроектов вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих», закрепляя за бойцами право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Вице-спикер Совфеда Инна Святенко отметила, что это позволит устранить дисбаланс в транспортных льготах между военнослужащими и добровольцами.

Кроме того, депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что все участники СВО на Украине должны иметь равные права. Так она прокомментировала проект президентского указа, подготовленный Минобороны РФ, который предусматривает единовременную выплату для лиц без гражданства за участие в спецоперации.