Простое спасение для вашего душа: 3 народных рецепта от белого налета

Известковый осадок в душе способен испортить настроение каждой хозяйке. Современные магазины предлагают массу дорогих препаратов, но зачем тратить лишние деньги, если все необходимое найдется у вас на кухне?
Простые ингредиенты, такие как белый уксус и обычная пищевая сода, прекрасно справятся с застарелыми отложениями. Залейте насадку водным раствором уксуса и оставьте на полчаса — кислота размягчит самые стойкие загрязнения.
Еще эффективнее смешать уксус с содой: получившаяся пенящаяся масса легко отчистит труднодоступные места. Лимонный сок тоже пригодится — натуральные кислоты деликатно растворяют свежий налет и освежают интерьер ванной.
