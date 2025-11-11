Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:11

Простое спасение для вашего душа: 3 народных рецепта от белого налета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известковый осадок в душе способен испортить настроение каждой хозяйке. Современные магазины предлагают массу дорогих препаратов, но зачем тратить лишние деньги, если все необходимое найдется у вас на кухне?

Простые ингредиенты, такие как белый уксус и обычная пищевая сода, прекрасно справятся с застарелыми отложениями. Залейте насадку водным раствором уксуса и оставьте на полчаса — кислота размягчит самые стойкие загрязнения.

Еще эффективнее смешать уксус с содой: получившаяся пенящаяся масса легко отчистит труднодоступные места. Лимонный сок тоже пригодится — натуральные кислоты деликатно растворяют свежий налет и освежают интерьер ванной.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

душ
советы
средства
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.