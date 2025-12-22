Стоимость платины побила рекорд 17-летней давности Цена на платину превысила $2,1 тыс. за тройскую унцию впервые с июня 2008 года

Цена на платину превысила $2,1 тыс. (169 тыс. рублей) за тройскую унцию впервые с июня 2008 года, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). С начала года стоимость драгметалла увеличилась на 131,49%.

При этом фьючерсы на палладий стоят $1891,5 за тройскую унцию (152 тыс. рублей), превысив максимум декабря 2022 года. С начала 2025-го драгметалл подорожал на 107,97%.

Ранее СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что серебро не может быть полноценной заменой золота в инвестиционном портфеле россиян. По ее словам, всегда существует вероятность резкого снижения стоимости серебряных накоплений. Она подчеркнула, что рынок серебра по капитализации и ликвидности уступает золотому.

До этого цена на медь установила новый исторический рекорд. Это произошло после заявления властей Китая о намерении сделать стимулирование внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 год. Стоимость цветного металла, основным рынком сбыта которого является Китай, выросла на 1,3%, достигнув уровня $11,7 тыс. за тонну (890 тыс. рублей).