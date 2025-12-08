ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:06

Медь побила свой ценовой рекорд

Bloomberg: цена на медь выросла до исторического максимума на новостях из Китая

Медь Медь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цена на медь установила новый исторический рекорд после заявления властей Китая о намерении сделать стимулирование внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 год, сообщает Bloomberg. Стоимость цветного металла, основным рынком сбыта которого является Китай, выросла на 1,3%, достигнув уровня в $11,7 тыс. за тонну (890 тыс. рублей). Аналитики связывают этот рост с намерением Пекина проводить «более проактивную» фискальную политику и сохранять «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику.

Как заявил аналитик китайской брокерской компании Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю, медь получит дополнительный импульс от государственных мер, направленных на модернизацию электросетей и развитие вычислительных мощностей. По его мнению, перспективы роста остаются весьма благоприятными.

Также отмечается, что на рынок оказывает давление наращивание запасов меди в США. Это связано с опасениями введения американскими властями пошлин на импорт рафинированной меди в следующем году. В сложившейся ситуации, как констатируют аналитики, дефицит предложения продолжает провоцировать панические закупки.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал поручение, согласно которому правительство должно утвердить план по добыче и производству редких металлов. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

металлы
экономика
финансы
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Путин призвал поддерживать отцовство в России
ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит
Российский генерал раскрыл карты Сырского по пополнению украинской армии
В Московской области на 18% снизилось потребление алкоголя
«Чем больше — тем лучше»: Путин описал принцип оказания помощи семьям
Ученые выделили ДНК домашней козы из кожи эпохи неолита
Врач предостерегла россиян от употребления овощей на завтрак
В Госдуме высказались об идее ввести единый стандарт по воспитанию детей
Военкор сравнил покупательницу квартиры Долиной с жертвой насильника
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.