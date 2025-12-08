Медь побила свой ценовой рекорд Bloomberg: цена на медь выросла до исторического максимума на новостях из Китая

Цена на медь установила новый исторический рекорд после заявления властей Китая о намерении сделать стимулирование внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 год, сообщает Bloomberg. Стоимость цветного металла, основным рынком сбыта которого является Китай, выросла на 1,3%, достигнув уровня в $11,7 тыс. за тонну (890 тыс. рублей). Аналитики связывают этот рост с намерением Пекина проводить «более проактивную» фискальную политику и сохранять «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику.

Как заявил аналитик китайской брокерской компании Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю, медь получит дополнительный импульс от государственных мер, направленных на модернизацию электросетей и развитие вычислительных мощностей. По его мнению, перспективы роста остаются весьма благоприятными.

Также отмечается, что на рынок оказывает давление наращивание запасов меди в США. Это связано с опасениями введения американскими властями пошлин на импорт рафинированной меди в следующем году. В сложившейся ситуации, как констатируют аналитики, дефицит предложения продолжает провоцировать панические закупки.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал поручение, согласно которому правительство должно утвердить план по добыче и производству редких металлов. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.