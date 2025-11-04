Путин поставил Мишустину дедлайн по редкоземельным металлам Путин поручил утвердить план по производству редких металлов до 1 декабря

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить план по добыче и производству редких металлов, сообщила пресс-служба Кремля. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов, — сказано в сообщении.

Глава государства также поручил правительству до февраля 2026 года утвердить планы по развитию технологий в интересах Дальнего Востока и Арктики. Документы должны включать цели, индикаторы и меры для достижения технологического лидерства России.

Также президент распорядился развивать транспортно-логистические центры на Дальнем Востоке и повысить эффективность их работы, включая мостовые переходы в Благовещенске, Нижнеленинском и через реку Туманную в сторону КНДР.

Ранее Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.

До этого глава государства заявил, что представители Генеральной прокуратуры подпишут Конвенцию ООН против киберпреступности со стороны России. Документ был принят на Генассамблее всемирной организации в 2024 году.