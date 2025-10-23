Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:06

Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конвенцию ООН против киберпреступности со стороны России подпишут представители Генеральной прокуратуры, говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что документ был принят на Генассамблее всемирной организации в 2024 году.

Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности <...>. Поручить Генеральной прокуратуре Российской Федерации подписать от имени Российской Федерации указанную Конвенцию, — говорится в распоряжении президента.

Ранее клинический психолог Татьяна Ермакова также рассказала о росте числа подростков, страдающих от шантажа киберпреступников. По ее словам, злоумышленники втираются в доверие через соцсети, выманивают откровенные фото и видео, а затем шантажируют. Причем многие случаи остаются неизвестными полиции.

В свою очередь юрист Андрей Иванов порекомендовал соблюдать цифровую гигиену: регулярно проверять кредитную историю, включать двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам. Он также посоветовал никогда не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.

