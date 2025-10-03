Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 15:31

Юрист объяснил, как не стать очередной жертвой киберпреступников

Юрист Иванов посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В целях цифровой гигиены рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю и запрашивать выписки из банков, заявил «Вечерней Москве» юрист Андрей Иванов. Он также посоветовал внимательно изучать сайты, которые запрашивают личные данные.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно включать двухфакторную аутентификацию для всех важных аккаунтов, отметил Иванов. Также немаловажно не нажимать на сомнительные ссылки из писем и сообщений от неизвестных пользователей.

Эксперт посоветовал своевременно знакомиться с полезной юридической информацией. Кроме того, он призвал никогда не передавать конфиденциальные данные и коды из СМС третьим лицам.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Захаров заявил, что родителям рекомендуется регулярно информировать детей о фишинге и других интернет-угрозах. Он также посоветовал взрослым завести «семейные аккаунты» для контроля настроек приватности на устройствах ребенка.

общество
юристы
мошенники
интернет
