Родителям дали советы, как защитить детей от киберпреступников Киберэксперт Захаров посоветовал предупредить детей об опасностях фишинга

Родителям рекомендуется регулярно информировать детей о фишинге и других интернет-угрозах, заявил MIR24.TV эксперт по кибербезопасности Андрей Захаров. Он также посоветовал взрослым завести «семейные аккаунты» для контроля настроек приватности на устройствах ребенка.

Расскажите о фишинге — когда мошенники создают фейковые сайты, имитирующие школьные порталы или магазины игр. Настоящие сервисы никогда не просят пароли в личных сообщениях, — предупредил Захаров.

С помощью опции «семейный аккаунт» он также предложил ограничить детям доступ к опасным сайтам и скрыть их персональные данные. По мнению эксперта, важно не единоразово рассказать детям об онлайн-мошенниках, а систематически беседовать с ними на тему кибербезопасности.

В МВД России ранее предупредили, что мошенники в своих ссылках нередко используют цифры и символ «@». Иногда злоумышленники используют некликабельные ссылки с измененными символами.