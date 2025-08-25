Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:19

В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников

МВД: фишинговые ссылки от мошенников содержат необычные символы

Мошенники в своих ссылках нередко используют цифры и символ «@», передает ТАСС сообщение МВД России. Например, фишинговыми будут считаться ссылки http:// 179.148.232.27 и http://bank. ru@zlo1.ru.

Также нередко ссылки от преступников содержат сразу два или более адреса (https://bank. ru/rd.php? gг=https:// zlo.ru). Или используются буквы www или https без знаков препинания (wwwbank.ua или www-bank.ua; httpsрbank. ru или httpsbank. ru).

Иногда мошенники используют некликабельные ссылки с измененными символами. Это необходимо, чтобы пользователь самостоятельно скопировал их в браузер и попался в руки преступников. Также опасность представляют ссылки, где буквы заменены на цифры. Например, букву «о» заменяет цифра «0».

Ранее в МВД предупредили, что аферисты стали использовать приложение Google Meet для обмана россиян. По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

