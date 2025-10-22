Россиянам рассказали, чем опасны письма со ссылками «на приз» Мошенники стали отправлять россиянам письма со ссылками якобы на приз

Мошенники стали массово рассылать письма с фишинговыми ссылками, сообщило РИА Новости. Они обещают в них призы за активность на маркетплейсе.

Отмечается, что при переходе по таким ссылкам на компьютер или телефон может устанавливаться вредоносное ПО. Далее аферисты получают удаленный доступ к устройству жертвы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в интернете все чаще появляются злоумышленники, которые применяют «лотерейные» схемы для обмана людей. Аферисты предлагают «подарки», «розыгрыши» и «акции благодарности», представляясь известными брендами, банками или маркетплейсами. Злоумышленники стремятся заполучить персональные данные или побудить пользователя к повторяющимся, пусть и незначительным финансовым операциям.

До этого в России появилась новая мошенническая схема: девушек вербуют через мессенджеры для фальшивых свиданий. Им предлагают «работу» — знакомство с мужчинами на сайтах и приглашение их на встречи в заведения, получая процент от счета. Это часть масштабного мошенничества, где жертву вынуждают оплачивать завышенные счета.