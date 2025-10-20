Россиян предупредили о схеме обмана с подставными свиданиями МВД РФ предупредило россиянок о мошеннической схеме с подставными свиданиями

Россиян начали обманывать по новой мошеннической схеме, связанной с вербовкой девушек через мессенджеры для организации фальшивых свиданий, сообщили в УБК МВД России. Мошенники предлагают «работу» — знакомиться с мужчинами на сайтах знакомств, приглашать их на встречу в определенные заведения и получать за это до 10% от счета.

На деле это лишь онлайн-часть масштабного мошенничества. Девушка-«приманка» знакомится с жертвой и назначает свидание в ресторане или баре. В месте встречи мужчину ждут другие участники схемы, которые вынуждают «гостя» оплачивать счета с накруткой цен. Таким образом, подставные свидания становятся способом выманивания денег.

МВД РФ предупредило, что такие «вакансии» не являются безобидной подработкой, а представляют собой вовлечение в организованное мошенничество. Даже если человек напрямую не участвует в расчетах, он все равно становится соучастником преступления. Любые предложения легкого заработка, связанные с приглашением клиентов или свиданиями, должны расцениваться как сигнал о мошеннической схеме.

