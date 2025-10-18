Мошенники убедили пенсионерку отдать им 3 млн рублей

В Новороссийске телефонные мошенники связались с пожилой женщиной под предлогом замены домофона, а в итоге вынудили продать автомобиль и перевести им 3,3 млн рублей, сообщил Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю. Неизвестная женщина позвонила 73-летней пенсионерке и обманула ее по «классической схеме».

Неизвестная убедила ее установить приложение и ввести в него четырехзначный код, — отмечается в сообщении.

После этого мошенники запугали автовладелицу тем, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и неизвестные пытаются взять кредит под залог автомобиля. В результате пенсионерка продала машину сама, а 3,3 млн рублей в течение нескольких дней перевела на «безопасный» банковский счет по указанию злоумышленников.

Ранее мошенники взломали аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в соцсетях и опубликовали фото с ее якобы беременностью. Аферисты сделали сгенерированную в нейросети картинку, где знаменитость держится за живот в белом платье. Сама звезда эмоционально прокомментировала взлом своего аккаунта.