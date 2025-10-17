Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:39

Мошенники взломали аккаунт Бородиной и объявили о ее «беременности»

Мошенники взломали аккаунт Бородиной и выложили фото с ее якобы беременностью

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники, которые взломали аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в Instagram (деятельность в РФ запрещена), опубликовали фото с ее якобы беременностью. Аферисты сделали сгенерированную в нейросети картинку, где знаменитость держится за живот в белом платье. Фото сделано в черно-белом оформлении, а с Бородиной обнимается мужчина.

При этом Бородина в Telegram-канале с матом обратилась к подписчикам, возмутившись взломом ее страницы. По словам телеведущей, у нее «качественный магний». В противном случае, утверждает Бородина, она бы сошла с ума. Знаменитость упрекнула подписчиков, которые ждали от нее большей подготовки и защиты перед мошенниками.

Бородина задалась вопросом, не думали ли они, что у нее пароль из трех цифр. Также телеведущая отметила, что Meta (деятельность в РФ запрещена) не будет защищать россиян от подобных взломов.

Ранее стало известно, что мошенники взломали аккаунт Бородиной, на который подписано 20 млн пользователей. Телеведущая призвала поклонников не доверять информации, которую распространяют аферисты.

Ксения Бородина
телеведущие
мошенники
соцсети
