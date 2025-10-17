Мошенники взломали аккаунт Бородиной и объявили о ее «беременности» Мошенники взломали аккаунт Бородиной и выложили фото с ее якобы беременностью

Мошенники, которые взломали аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в Instagram (деятельность в РФ запрещена), опубликовали фото с ее якобы беременностью. Аферисты сделали сгенерированную в нейросети картинку, где знаменитость держится за живот в белом платье. Фото сделано в черно-белом оформлении, а с Бородиной обнимается мужчина.

При этом Бородина в Telegram-канале с матом обратилась к подписчикам, возмутившись взломом ее страницы. По словам телеведущей, у нее «качественный магний». В противном случае, утверждает Бородина, она бы сошла с ума. Знаменитость упрекнула подписчиков, которые ждали от нее большей подготовки и защиты перед мошенниками.

Бородина задалась вопросом, не думали ли они, что у нее пароль из трех цифр. Также телеведущая отметила, что Meta (деятельность в РФ запрещена) не будет защищать россиян от подобных взломов.

Ранее стало известно, что мошенники взломали аккаунт Бородиной, на который подписано 20 млн пользователей. Телеведущая призвала поклонников не доверять информации, которую распространяют аферисты.