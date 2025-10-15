Мошенники взломали аккаунт российской звезды с 20 млн подписчиков

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором 20 млн подписчиков, взломали мошенники. В своем Telegram-канале она призвала не доверять информации, которую они распространяют.

Прошу вас до моего официального видеообращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта! — написала Бородина.

Ранее мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. В пресс-службе правительства региона отмечали, что со страницы политика могут поступать личные сообщения или в специально созданном чате.

До этого представитель МВД Ирина Волк информировала, что мошенники стали чаще запугивать россиян рассказами о якобы спонсировании преступности с их счетов. По ее словам, аферисты требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета», используя эту схему как метод манипуляции.

В ФСБ между тем заявили, что телефонные мошенники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступлений — поджогам социальной инфраструктуры, автомобилей и так далее. В частности, речь идет о терроризме, заметили в управлении.