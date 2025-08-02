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02 августа 2025 в 23:09

Мошенники взломали Telegram-аккаунт российского политика

Мошенники взломали Telegram первого замгубернатора Мурманской области Демченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники взломали аккаунт в Telegram первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, сообщает пресс-служба оперштаба региона. Там отметили, что со страницы политика могут поступать личные сообщения или в специально созданном чате.

Ни в коем случае не переходите по сторонним ссылкам и не предоставляйте своих персональных данных, — подчеркнули в сообщении.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. Злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников СВО.

До этого представитель МВД Ирина Волк информировала, что мошенники стали чаще запугивать россиян рассказами о якобы спонсировании преступности с их счетов. По ее словам, аферисты требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета», используя эту схему как метод манипуляции.

В ФСБ между тем заявили, что телефонные мошенники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступлений — поджогам социальной инфраструктуры, автомобилей и так далее. В частности, речь идет о терроризме, заметили в управлении.

Мурманская область
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Telegram
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