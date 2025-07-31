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31 июля 2025 в 14:01

Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами

МВД: мошенники запугивают россиян обвинениями в спонсировании преступности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали чаще запугивать россиян рассказами о якобы спонсировании преступности с их счетов, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, аферисты требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета», используя эту схему как метод манипуляции.

Аферисты стали чаще запугивать граждан, утверждая, что их деньги идут на «спонсирование преступности», и требуют срочно перевести средства на «безопасные счета». Это манипуляция!отметила Волк.

Ранее заслуженный юрист Иван Соловьев сообщил, что телефонные мошенники с помощью искусственного интеллекта способны создать «клон» знакомого жертвы, который не только позвонит, но и попросит денег. По его словам, современные технологии позволяют сделать это, используя фотографии человека, видео с ним и записи разговора, которые легко можно найти в социальных сетях.

В ФСБ между тем заявили, что телефонные мошенники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступлений — поджогам социальной инфраструктуры, автомобилей и так далее. В частности, речь идет о терроризме, заметили в управлении.

Ирина Волк
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Россия
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