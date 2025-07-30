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30 июля 2025 в 16:35

Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса

Юрист Соловьев: мошенники подделывают голоса с помощью искусственного интеллекта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники с помощью искусственного интеллекта способны создать «клон» знакомого жертвы, который не только позвонит, но и попросит денег, заметил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист Иван Соловьев. По его словам, современные технологии позволяют сделать это, используя фотографии человека, видео с ним и записи разговора, которые легко можно найти в социальных сетях.

Через социальные сети или взлом переписки мошенникам легко получить доступ к фотографии и голосу человека. Преступники способны создать дипфейк (методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. — NEWS.ru). Проще говоря, вам будет казаться, что звонит родственник и просит денег, — раскрыл Соловьев.

По его словам, есть множество способов такого обмана. К ним относятся «кружочки» в Telegram, видеозвонки и аудиозаписи.

Возьмите себе за правило — любой звонок в мессенджере, даже если он идет от родственника, надо проверять лично, — предупредил Соловьев.

Он также отметил, что новым объектом мошенничества в России стала молодежь. По его словам, через нее легко дестабилизировать ситуацию в стране. Для работы с молодой аудиторией в ход идет самый широкий спектр приемов и техник манипуляции.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали подделывать голоса родных или близких потенциальных жертвы. Они выходят на контакт с ними от имени знакомых, друзей или коллег, чтобы вынудить человека совершить необходимый денежный перевод.

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