Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 07:07

Экономист объяснил, могут ли США присвоить нефть Венесуэлы

Экономист Гулиев счел сложной задачей присвоение США венесуэльской нефти

Венесуэла, Пуэрто-Кабельо: резервуар для хранения нефтепродуктов государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA Венесуэла, Пуэрто-Кабельо: резервуар для хранения нефтепродуктов государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США будет сложно присвоить нефть Венесуэлы, заявил экономист Игбал Гулиев. По его словам, которые приводит aif.ru, Вашингтон может столкнуться с трудностями в этом вопросе из-за трех важных факторов — долговых обязательств Каракаса, инвестиций и объема добычи нефти, интересов третьих государств.

Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное «присвоение» физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная, — объяснил он.

При этом американский президент Дональд Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Ранее глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам заявил, что цивилизованный мир превратился в джунгли. Так он отреагировал на новость об атаке на Венесуэлу и похищении президента Николаса Мадуро. По словам Аззама, слабость непростительна, ведь тогда «тебя съедят шакалы».

нефть
Венесуэла
США
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.