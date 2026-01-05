США будет сложно присвоить нефть Венесуэлы, заявил экономист Игбал Гулиев. По его словам, которые приводит aif.ru, Вашингтон может столкнуться с трудностями в этом вопросе из-за трех важных факторов — долговых обязательств Каракаса, инвестиций и объема добычи нефти, интересов третьих государств.

Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное «присвоение» физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная, — объяснил он.

При этом американский президент Дональд Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Ранее глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам заявил, что цивилизованный мир превратился в джунгли. Так он отреагировал на новость об атаке на Венесуэлу и похищении президента Николаса Мадуро. По словам Аззама, слабость непростительна, ведь тогда «тебя съедят шакалы».