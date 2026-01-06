Завтрак из Венесуэлы: необычный утренний суп с курицей и сыром. Пробуждает лучше кофе!

Этот суп — объятия в тарелке. Нежный куриный бульон, мягкие овощи, кремовая текстура от молока и сыра создают удивительно гармоничный и успокаивающий вкус, идеальный для начала дня. Недаром его так полюбили в Венесуэле.

Куриные бедра или голени (500–600 г) заливаю 2 литрами холодной воды. Довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю целую очищенную луковицу и соль. Варю бульон на медленном огне 40–50 минут. Затем курицу вынимаю, отделяю мясо от костей и нарезаю кубиками, бульон процеживаю.

В чистую кастрюлю возвращаю процеженный бульон, довожу до кипения. Кладу 3–4 картофелины, нарезанные средними кубиками, и 1 морковь, нарезанную мелким кубиком. Варю 10 минут. Затем добавляю 1 болгарский перец, нарезанный кубиками. Варю еще 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.

В отдельной миске взбалтываю 2 яйца вилкой. Тонкой струйкой вливаю яйца в кипящий суп, сразу помешивая, чтобы получились тонкие «нити» или хлопья. Осторожно вливаю 1 стакан молока (250 мл). Довожу почти до кипения, но не кипячу. Добавляю нарезанное куриное мясо.

Снимаю кастрюлю с огня. Добавляю 100 г тертого полутвердого сыра (типа российского или моцареллы) и горсть нарезанной зелени кинзы или петрушки. Размешиваю, пока сыр не начнет таять. Подаю суп сразу, горячим.

