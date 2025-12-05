В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией Канал Путина «Кремль. Новости» стал стал первым миллионником в MAX

Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль. Новости» в MAX достиг отметки в один миллион подписчиков. По данным на 16:41 по московскому времени, аудитория ресурса составляет 1 046 864 подписчика.

Аудитория канала активно растет на фоне запуска чат-бота в МАХ «Итоги года с В. Путиным». Он позволяет задать вопрос президенту, который будет озвучен 19 декабря в 12:00 в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее в «Ростелекоме» выяснили, что кибератаки на ресурсы, связанные с прямой линией президента России Владимира Путина, ведутся с зарубежных ресурсов, а также, по его словам, происходит подмена интернет-адресов внутри страны. Председатель правления Сергей Онянов добавил, что компания фиксирует все эти попытки и активно взаимодействует со спецслужбами.

Перед этим в Кремле сообщили, что в прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00. Глава государства в прямом эфире подведет итоги года и даст ответы на вопросы россиян и прессы. Задать вопрос можно на сайте программы, по телефону 8-800-200-40-40 или через СМС-сообщения и на короткий номер 0-40-40. Обращения также принимают в специальном мобильном приложении, информацию о котором размещают на сайте проекта.