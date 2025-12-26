Швейцарский миллиардер озвучил неудобную для Запада правду о России Миллиардер Теттаманти: Швейцария должна уважать Россию и вести с ней дела

Швейцария должна уважать Россию и развивать с ней экономические связи, сообщил миллиардер Тито Теттаманти в интвервью Die Weltwoche. По его мнению, западные страны ошиблись, попытавшись ослабить РФ через чрезмерное вмешательство в дела Украины.

Мы должны уважать русских и вести с ними дела. Запад совершил ошибку, слишком сильно вмешавшись в дела Украины, чтобы ослабить Россию, — говорится в материале.

Ранее посол России в конфедерации Сергей Гармонин заявил, что Швейцария проводит полностью проукраинскую линию. По его словам, Москва больше не воспринимает Берн как нейтрального посредника в переговорах.

До этого Народная партия Швейцарии собрала необходимые подписи для инициативы по ограничению численности населения страны в 10 млн человек. Согласно опросам, эту идею поддерживают около 48% граждан. Инициатива предполагает выход из соглашений о свободном передвижении в ЕС после достижения лимита. Голосование может состояться в 2026 году.

Кроме того, Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Меры вступили в силу с 13 декабря 2025 года.