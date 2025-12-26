Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 00:52

Швейцарский миллиардер озвучил неудобную для Запада правду о России

Миллиардер Теттаманти: Швейцария должна уважать Россию и вести с ней дела

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Швейцария должна уважать Россию и развивать с ней экономические связи, сообщил миллиардер Тито Теттаманти в интвервью Die Weltwoche. По его мнению, западные страны ошиблись, попытавшись ослабить РФ через чрезмерное вмешательство в дела Украины.

Мы должны уважать русских и вести с ними дела. Запад совершил ошибку, слишком сильно вмешавшись в дела Украины, чтобы ослабить Россию, — говорится в материале.

Ранее посол России в конфедерации Сергей Гармонин заявил, что Швейцария проводит полностью проукраинскую линию. По его словам, Москва больше не воспринимает Берн как нейтрального посредника в переговорах.

До этого Народная партия Швейцарии собрала необходимые подписи для инициативы по ограничению численности населения страны в 10 млн человек. Согласно опросам, эту идею поддерживают около 48% граждан. Инициатива предполагает выход из соглашений о свободном передвижении в ЕС после достижения лимита. Голосование может состояться в 2026 году.

Кроме того, Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Меры вступили в силу с 13 декабря 2025 года.

Швейцария
Запад
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракету «Союз» успешно запустили с Плесецка
Селен: зачем человеку, чем опасен дефицит, в какой еде больше всего
Более 100 рейсов задерживаются в московских аэропортах
Киевскую область потрясли взрывы
«Учить русский»: В Британии дали совет студентке с Украины
Фаза Луны сегодня, 26 декабря: прячемся от начальства, ищем ошибки
Очевидцы сообщили о десятках взрывах над Волгоградом
Сбил боевой вертолет ВСУ: чудо-дрон ВС РФ стал кошмаром для Украины
Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon
Швейцарский миллиардер озвучил неудобную для Запада правду о России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 декабря 2025 года
Раскрыто состояние Долиной после решения суда
«Нежизнеспособные организмы»: бригада ВСУ дезертировала почти целиком
Приметы 26 декабря — Евстрат и ведьмы: боимся колдуний!
«Мне жалко»: Успенская раскрыла свое отношение к Долиной
В Курской области беспилотник атаковал велосипедиста
Худший кандидат в истории: Зеленский придумал, как украсть выборы
Российские авиакомпании получили право летать в Израиль ночью
В аэропорту Волгограда изменили режим работы из-за угрозы безопасности
Раскрыт средний возраст рождения первого ребенка в России
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.