В Швейцарии собрались ограничить численность населения В Швейцарии могут принять инициативу об ограничении численности населения

Порядка 48% граждан Швейцарии согласны с предложением Народной партии об ограничении численности населения страны, сообщает Bloomberg. Политическое объединение собрало более 100 тыс. подписей под соответствующей петицией.

По информации журналистов, таким образом партия добилась разрешения на проведение голосования по соответствующему вопросу. Инициатива предполагает выход Швейцарии из международных соглашений, в том числе из договора о свободном передвижении в ЕС, когда численность населения государства достигнет 10 млн.

В агентстве заявили, что голосование может состояться уже в 2026 году, однако правительство не подтвердило эту информацию. На данный момент доля иностранцев среди населения Швейцарии составляет 25%, что усугубляет антииммигрантские настроения.

