07 декабря 2025 в 16:56

В Швейцарии собрались ограничить численность населения

В Швейцарии могут принять инициативу об ограничении численности населения

Лозанна, Швейцария Лозанна, Швейцария Фото: Shutterstock/FOTODOM
Порядка 48% граждан Швейцарии согласны с предложением Народной партии об ограничении численности населения страны, сообщает Bloomberg. Политическое объединение собрало более 100 тыс. подписей под соответствующей петицией.

По информации журналистов, таким образом партия добилась разрешения на проведение голосования по соответствующему вопросу. Инициатива предполагает выход Швейцарии из международных соглашений, в том числе из договора о свободном передвижении в ЕС, когда численность населения государства достигнет 10 млн.

В агентстве заявили, что голосование может состояться уже в 2026 году, однако правительство не подтвердило эту информацию. На данный момент доля иностранцев среди населения Швейцарии составляет 25%, что усугубляет антииммигрантские настроения.

Ранее украинские мигранты начали пугать жителей Варшавы. Журналисты сообщили, что молодые банды превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре города, в место постоянных драк, грабежей и разбойных нападений. Они уточнили, что криминогенная ситуация в данном районе ухудшается с каждым годом.

Швейцария
население
правительства
иммигранты
