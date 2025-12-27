«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе Депутат Меттан заявил, что Европа не в состоянии осознать утрату доминирования

Европейцы с отчаянием и ожесточением стремятся продлить конфликт на Украине из-за нежелания признать утрату своего глобального доминирования, заявил швейцарский депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. Он отметил, что о каком-либо превосходстве Запада можно было говорить лишь до конца прошлого века.

Европейцы не в состоянии осознать, что они утратили мягкую силу в остальном мире. И именно поэтому мы наблюдаем, скажем так, такую ожесточенную борьбу, например на Украине, — сказал парламентарий.

