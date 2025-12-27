Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 19:30

«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе

Депутат Меттан заявил, что Европа не в состоянии осознать утрату доминирования

Ги Меттан Ги Меттан Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Европейцы с отчаянием и ожесточением стремятся продлить конфликт на Украине из-за нежелания признать утрату своего глобального доминирования, заявил швейцарский депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies. Он отметил, что о каком-либо превосходстве Запада можно было говорить лишь до конца прошлого века.

Европейцы не в состоянии осознать, что они утратили мягкую силу в остальном мире. И именно поэтому мы наблюдаем, скажем так, такую ожесточенную борьбу, например на Украине, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает оставаться регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, это ежегодно приводит примерно к 800 тыс. смертей. ВОЗ сообщает, что каждое 11-е смертельное происшествие в регионе связано с употреблением спиртного.

До этого временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что интерес к переселению в Россию из Латвии проявляют разные возрастные группы. Он отметил, что о переезде задумывается не только старшее поколение, пострадавшее от дискриминации, но и молодежь.

