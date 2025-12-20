Новый год-2026
20 декабря 2025 в 13:19

Россия приравняла Швейцарию к другим странам коллективного Запада

Посол Гармонин: Москва больше не воспринимает Берн как посредника по Украине

Сергей Гармонин Сергей Гармонин Фото: EPA/ТАСС
Швейцария проводит полностью проукраинскую линию, заявил посол России в конфедерации Сергей Гармонин. По его словам, переданным РИА Новости, Москва больше не воспринимает Берн, как нейтрального посредника в переговорах.

С российской точки зрения Берн утратил преимущество нейтрального статуса. Швейцарские власти проводят полностью проукраинскую линию, поэтому российская сторона воспринимает Конфедерацию уже не как нейтрального посредника, а наравне с другими странами коллективного Запада, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Меры вступили в силу 13 декабря 2025 года.

До этого Народная партия Швейцарии собрала необходимые подписи для инициативы по ограничению численности населения страны в 10 млн человек. Согласно опросам, эту идею поддерживают около 48% граждан. Инициатива предполагает выход из соглашений о свободном передвижении в ЕС после достижения лимита. Голосование может состояться в 2026 году.

