05 декабря 2025 в 13:11

Стало известно, откуда ведутся кибератаки на ресурсы прямой линии Путина

Ростелеком: кибератаки на ресурсы прямой линии Путина ведутся из-за рубежа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кибератаки на ресурсы прямой линии президента России Владимира Путина ведутся в том числе из-за рубежа, сообщил заместитель президента — председателя правления Ростелекома Сергей Онянов. По его словам, также хакеры подменяют интернет-адреса внутри страны, передает ТАСС.

Конечно, да, мы видим, откуда происходят атаки. Это и зарубежные ресурсы, а также происходит подмена адресов внутри страны. Мы все это видим, но не всегда говорим. Взаимодействуем активно со спецслужбами, — рассказал Онянов.

Ранее Мособлсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима хакера Артема Хорошилова за организацию DDoS-атаки на объекты «Почты России». Удар по критической информационной инфраструктуре был проведен в интересах Украины.

До этого основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии. Киберпреступнику также назначили штраф в 1,5 млн рублей. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении средств с банковских счетов. Из-за этой кибератаки работа сервиса, обеспечивавшего продажу авиабилетов «Аэрофлота», была полностью остановлена примерно на 10 дней.

