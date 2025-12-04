Хакера осудили за атаку на «Почту России» ТАСС: хакера Хорошилова осудили на 21 год за атаку на «Почту России»

Мособлсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима хакера Артема Хорошилова за организацию DDoS-атаки на объекты «Почты России», сообщает ТАСС. Отмечается, что удар по критической информационной инфраструктуре был проведен в интересах Украины.

Суд признал Хорошилова виновным по ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима, — сказали в пресс-службе.

Ранее основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии. Киберпреступнику также назначили штраф в 1,5 млн рублей. Суд признал его и других фигурантов виновными в хищении средств с банковских счетов. Из-за этой кибератаки работа сервиса, обеспечивавшего продажу авиабилетов «Аэрофлота», была полностью остановлена примерно на 10 дней.

До этого сообщалось, что Россия в первой половине 2025 года вышла на шестое место в мировом рейтинге стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам, обогнав Францию и Саудовскую Аравию. Всего в мире количество таких атак за указанный период увеличилось на 83% по сравнению с первой половиной 2024 года. Первое место в рейтинге удержали США с показателем 14,3%.