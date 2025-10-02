Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:57

Раскрыта позиция России в рейтинге стран по DDoS-атакам

Россия вошла в топ-6 наиболее подверженных DDoS-атакам стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия в первой половине 2025 года вышла на шестое место в мировом рейтинге стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам, передает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков StormWall. РФ обогнала Францию и Саудовскую Аравию.

По оценкам аналитиков, доля России составила 8,1% всех подобных атак против 6,8% годом ранее. Это наивысший показатель за последние два года.

Всего в мире количество DDoS-атак за указанный период увеличилось на 83% по сравнению с первой половиной 2024 года. Первое место в рейтинге удержали США с показателем 14,3%, далее следуют Индия (12,6%) и Китай (10,4%). Четвертая и пятая строчки достались Великобритании (9,7%) и Германии (9,2%).

Ранее сообщалось о сотне DDoS-атак, устроенных российскими школьниками, с начала 2025 года. Юные хакеры пытались сорвать уроки и помешать проведению ЕГЭ. Пик активности пришелся на май — июнь, когда шли экзамены, а также в преддверии начала учебного года.

До этого хакеры атаковали интернет-ресурс движения «Другая Украина» экс-лидера запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его представители считают, что за атаками стоят оппоненты, которые хотят остановить распространение правдивых сведений.

DDoS-атаки
хакеры
киберпреступления
программисты
