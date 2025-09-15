Интернет-ресурс движения «Другая Украина» экс-лидера запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука вновь стал мишенью для масштабной хакерской атаки, заявили представители организации в своем Telegram-канале. Всего несколькими днями ранее в движении уже информировали о серии аналогичных кибератак.

На сайт движения «Другая Украина» совершена очередная мощная DDoS-атака. Сам факт этих отчаянных атак красноречиво доказывает: мы все делаем правильно, а наши оппоненты бьются в агонии, пытаясь остановить распространение правдивой информации о преступлениях режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Но у них ничего не выйдет, — сказано в комментарии движения.

По их данным, ресурс подвергался целенаправленному взлому трижды на протяжении одной недели. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента и возобновлением стабильной работы портала.

Ранее Медведчук заявил, что конфликт на Украине не прекратится, пока страной руководит коллективный Запад. При этом антироссийские настроения только продлевают противостояние, отметил он.