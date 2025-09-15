Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:32

Сайт движения известного украинского политика атаковали хакеры

Движение «Другая Украина» сообщило о новой DDoS-атаке на свой сайт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Интернет-ресурс движения «Другая Украина» экс-лидера запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука вновь стал мишенью для масштабной хакерской атаки, заявили представители организации в своем Telegram-канале. Всего несколькими днями ранее в движении уже информировали о серии аналогичных кибератак.

На сайт движения «Другая Украина» совершена очередная мощная DDoS-атака. Сам факт этих отчаянных атак красноречиво доказывает: мы все делаем правильно, а наши оппоненты бьются в агонии, пытаясь остановить распространение правдивой информации о преступлениях режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Но у них ничего не выйдет, — сказано в комментарии движения.

По их данным, ресурс подвергался целенаправленному взлому трижды на протяжении одной недели. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента и возобновлением стабильной работы портала.

Ранее Медведчук заявил, что конфликт на Украине не прекратится, пока страной руководит коллективный Запад. При этом антироссийские настроения только продлевают противостояние, отметил он.

Украина
Виктор Медведчук
хакеры
DDoS-атаки
