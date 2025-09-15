Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:47

Медведчук назвал условие завершения конфликта на Украине

Медведчук: конфликт на Украине не завершится, пока Западом управляют уроды

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вооруженный конфликт на территории Украины не прекратится, пока Западом управляют «моральные уроды», такое мнение выразил в своей статье глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, антироссийские настроения, которые активно формируются в сознании украинского населения, только продлевают противостояние.

Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края, — отметил Медведчук.

Ранее он говорил, что подписание мирного договора об урегулировании конфликта на Украине при нынешнем руководителе страны Владимире Зеленском невозможно. Политик добавил, что украинский лидер не обладает самостоятельностью для принятия ключевых решений. Медведчук подчеркнул, что конфликт давно перерос рамки локального и представляет собой системное противостояние между коллективным Западом и Россией.

До этого Медведчук также заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае продемонстрировал формирование новой модели мирового порядка. Она противопоставляется неоколониальной политике Запада.

Виктор Медведчук
Украина
СВО
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.