Медведчук назвал условие завершения конфликта на Украине Медведчук: конфликт на Украине не завершится, пока Западом управляют уроды

Вооруженный конфликт на территории Украины не прекратится, пока Западом управляют «моральные уроды», такое мнение выразил в своей статье глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, антироссийские настроения, которые активно формируются в сознании украинского населения, только продлевают противостояние.

Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края, — отметил Медведчук.

Ранее он говорил, что подписание мирного договора об урегулировании конфликта на Украине при нынешнем руководителе страны Владимире Зеленском невозможно. Политик добавил, что украинский лидер не обладает самостоятельностью для принятия ключевых решений. Медведчук подчеркнул, что конфликт давно перерос рамки локального и представляет собой системное противостояние между коллективным Западом и Россией.

До этого Медведчук также заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае продемонстрировал формирование новой модели мирового порядка. Она противопоставляется неоколониальной политике Запада.