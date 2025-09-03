Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:53

Медведчук раскрыл, кто сегодня бросает вызов неоколониализму Запада

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае продемонстрировал формирование новой модели мирового порядка, которая противопоставляется неоколониальной политике Запада, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье на платформе «Смотрим». По его мнению, ключевую роль в этом процессе играют такие державы, как Россия, Китай и Индия.

Масштабный саммит ШОС трансформируется и укрепляет глобальную политическую архитектуру, в которой Китай, Россия и Индия генерируют повестку будущего, открыто бросают вызов вчерашней гегемонии «семерки» (G7. — NEWS.ru), отторгая прежнюю модель иллюзорных международных отношений, — заявил Медведчук.

Политик также отметил, что говорить об изоляции России и Китая не приходится, если учитывать демографический и экономический вес стран-участниц. Он привел данные, согласно которым общая численность населения стран ШОС превышает 42% от общемировой, а объем суммарного ВВП по паритету покупательной способности достигает $66,3 млрд, что больше аналогичного показателя государств G7.

Медведчук считает, что ШОС определяет новый глобальный тренд макроэкономического роста, в основе которого лежат взаимовыгодные отношения и реализация масштабных инфраструктурных проектов. Он уверен, что экономическое отставание «семерки» от ШОС будет только усиливаться в обозримом будущем.

Политик обратил внимание на то, что страны ШОС активно строят собственную систему безопасности и формируют новую геополитическую конструкцию. В то же время США и их союзники, по его словам, пытаются навязать другим государствам устаревшую модель неоколонизации.

Подводя итоги, Медведчук заключил, что развитие отношений в рамках БРИКС и ШОС служит важным сигналом для всего мира. Он подчеркнул, что американо-европейский курс несет многим странам лишь убытки, нищету и военные конфликты.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой заявил, что Запад может проиграть странам ШОС, если не наладит сотрудничество с Глобальным Югом. По его словам, ЕС и США необходимо выстраивать более эффективную внешнюю политику.

Виктор Медведчук
ШОС
Запад
миропорядок
