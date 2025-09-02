Стубб одним заявлением выдал страх Запада перед странами ШОС Стубб допустил, что Запад может проиграть странам ШОС

Запад может проиграть странам ШОС, если не наладит сотрудничество с Глобальным Югом, заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой, которую транслировал DRM News. По его словам, ЕС и США необходимо выстраивать более эффективную внешнюю политику.

То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, — это попытка подорвать единство Глобального Запада, — подчеркнул Стубб.

Финский лидер также выразил несогласие с концепцией многополярности. Он отметил, что поддерживает «многосторонность» как основу для международного взаимодействия.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что негативная реакция западных СМИ на результаты саммита ШОС в Китае обусловлена страхом перед растущим влиянием организации. По его мнению, западный мир опасается успешного экономического партнерства стран объединения.

Политолог Юрий Светов между тем отметил, что главным итогом саммита ШОС стала реальность многополярного миропорядка, о котором президент РФ Владимир Путин впервые заговорил три года назад. По его словам, российский лидер подчеркнул важную мысль: организация должна помогать странам сотрудничать, а не провоцировать большую конфронтацию.