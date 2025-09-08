Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:01

Медведчук объяснил, почему мир на Украине при Зеленском невозможен

Медведчук: мирный договор по Украине невозможен из-за неавтономности Зеленского

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Подписание мирного договора об урегулировании конфликта на Украине при нынешнем руководителе страны Владимире Зеленском невозможно, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, которые приводятся на сайте политформирования, украинский лидер не обладает самостоятельностью для принятия ключевых решений.

Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня, — отметил он.

В своем заявлении политик подчеркнул, что конфликт на Украине давно перерос рамки локального и представляет собой системное противостояние между коллективным Западом и Россией. Медведчук назвал Зеленского фигурой, полностью зависимой от воли Запада, чье личное мнение никого не интересует.

Таким образом, по его словам, корень проблемы лежит не в позиции Киева, а в нежелании коллективного Запада признать новые мировые реалии. Политик уверен, что пока у «коалиции желающих» сохраняется надежда втянуть США в конфликт, все мирные инициативы обречены на провал.

Ранее Медведчук заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае продемонстрировал формирование новой модели мирового порядка, которая противопоставляется неоколониальной политике Запада. По его мнению, ключевую роль в этом процессе играют такие державы, как Россия, Китай и Индия.

