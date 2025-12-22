Названы самые атакуемые хакерами сферы в России В 31% случаев хакеры выбирали для атак компании ретейла

В России в 2025 году на ретейл пришлось больше всего хакерских атак с высоким уровнем ущерба, сообщил РБК специалист по борьбе с киберугрозами Михаил Прохоренко. По его словам, на долю отрасли пришелся 31% всех обращений о таких инцидентах.

Мы фиксируем все более частое использование вайперов — разрушительных инструментов, которые полностью уничтожают данные и сетевое оборудование, — пояснил Прохоренко.

IT-сектор занимает второе место среди отраслей, подверженных киберугрозам, составляя 26% всех расследованных инцидентов. Эксперты подчеркивают, что злоумышленники нацеливаются даже на мелкие фирмы этого сегмента, поскольку они нередко работают с поставщиками услуг крупным компаниям и таким образом становятся потенциальной уязвимостью для проникновения в сети более защищенных предприятий.

Далее в списке идут транспорт, связь и госучреждения. Каждая из этих отраслей стала объектом примерно одинакового числа атак — около 11%.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как отметила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, они создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.