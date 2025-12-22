Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:47

Названы самые атакуемые хакерами сферы в России

В 31% случаев хакеры выбирали для атак компании ретейла

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России в 2025 году на ретейл пришлось больше всего хакерских атак с высоким уровнем ущерба, сообщил РБК специалист по борьбе с киберугрозами Михаил Прохоренко. По его словам, на долю отрасли пришелся 31% всех обращений о таких инцидентах.

Мы фиксируем все более частое использование вайперов — разрушительных инструментов, которые полностью уничтожают данные и сетевое оборудование, — пояснил Прохоренко.

IT-сектор занимает второе место среди отраслей, подверженных киберугрозам, составляя 26% всех расследованных инцидентов. Эксперты подчеркивают, что злоумышленники нацеливаются даже на мелкие фирмы этого сегмента, поскольку они нередко работают с поставщиками услуг крупным компаниям и таким образом становятся потенциальной уязвимостью для проникновения в сети более защищенных предприятий.

Далее в списке идут транспорт, связь и госучреждения. Каждая из этих отраслей стала объектом примерно одинакового числа атак — около 11%.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как отметила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, они создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.

Россия
хакеры
предприятия
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Модная пауза»: почему мы устаем от яркого и выбираем нейтральное
В зоне СВО ликвидировали граждан США
Стало известно, когда будут судить Гуфа
Проведенная Путиным для лидеров СНГ экскурсия по Эрмитажу попала на видео
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема переговоров России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.