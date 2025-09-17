Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 08:00

Подростки хотели «отложить» учебный год DDoS-атаками на школы

StormWall: подростки в течение 2025 года запустили сотни DDoS-атак на школы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотни DDoS-атак, инициированных российскими школьниками, были зафиксированы в образовательных учреждениях с начала 2025 года. По данным компании StormWall, специализирующейся на кибербезопасности, атаки были направлены на срыв учебного процесса и препятствование проведению единого государственного экзамена, пишет «Газета.Ru».

Наибольшая активность школьников-хакеров пришлась на период май — июнь, когда проходила основная волна ЕГЭ. Также ученики «работали» над срывом начала учебного года, запуская атаки перед сентябрем.

Несмотря на то что атаки были небольшой мощности, это привело к сбоям в работе информационных систем некоторых школ, — указано в сообщении.

Согласно исследованию StormWall, в первом полугодии 2025 года общее количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо образовательной сферы, под удар киберпреступников попали финансовый сектор, телекоммуникационные компании, государственные учреждения, ретейл, развлекательная индустрия и логистические предприятия.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России предотвратила более 10 тысяч атак хакеров на инфраструктуру ведомства. Статистика приводится за прошедшие полгода.

школы
DDoS-атаки
хакеры
школьники
