Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 08:47

Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере

Количество DDoS-атак на транспорт и логистику превысило 1,5 тысячи за сентябрь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сентябре 2025 года хакеры провели рекордное за год количество DDoS-атак на транспортные и логистические компании — более 1,5 тысячи инцидентов, что почти вдвое превысило показатель за все первое полугодие, сообщили аналитики компании RED Security. По их словам, которые приводит РИА Новости, это связано с началом делового сезона, когда простои в работе логистического сектора будут наиболее заметны и тем самым нанесут максимальный финансовый и репутационный ущерб.

За сентябрь число DDoS-атак на организации сферы логистики и транспорта превысило 1,5 тысячи инцидентов, что почти вдвое больше, чем за все первое полугодие 2025 года, — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, самая продолжительная атака в сентябре длилась 37,5 часа. При этом возросла именно частота нападений, в то время как их интенсивность осталась на среднем уровне. Специалисты полагают, что злоумышленники таким образом тестируют, насколько защищены те или иные компании, чтобы затем организовать действительно долгие и мощные атаки.

Ранее сообщалось, что Россия в первой половине 2025 года вышла на шестое место в мировом рейтинге стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам, обогнав Францию и Саудовскую Аравию. Всего в мире количество таких атак за указанный период увеличилось на 83% по сравнению с первой половиной 2024 года. Первое место в рейтинге удержали США с показателем 14,3%.

Россия
интернет
хакеры
DDoS-атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп оценил идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской
Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену
В Финляндии рассказали о разгульных вечеринках Стубба
В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе
Журналисты снова высмеяли гардероб Зеленского
Умер отказавшийся от американского паспорта обладатель Нобелевской премии
В Госдуме заявили об эпидемии вейпов в России
«Впечатляюще»: отец Илона Маска сравнил Москву, Вашингтон и Лондон
Европа обновила рекорд по потреблению газа
Раскрыта судьба пострадавшей на Камчатке туристки
В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков
«Вашингтон» с Овечкиным разгромил «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ
Суд продлил арест пошутившему об инвалиде комику Останину
Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере
Как выбрать велотренажер для дома: гид по видам и функциям
Зеленский нашел странное место для пресс-конференции в США
Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард»
«Это ошибка с самого начала»: отец Маска выступил за ликвидацию Евросоюза
В США Ford отзывает около 625 тыс. авто из-за технических неисправностей
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.