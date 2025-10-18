Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере Количество DDoS-атак на транспорт и логистику превысило 1,5 тысячи за сентябрь

В сентябре 2025 года хакеры провели рекордное за год количество DDoS-атак на транспортные и логистические компании — более 1,5 тысячи инцидентов, что почти вдвое превысило показатель за все первое полугодие, сообщили аналитики компании RED Security. По их словам, которые приводит РИА Новости, это связано с началом делового сезона, когда простои в работе логистического сектора будут наиболее заметны и тем самым нанесут максимальный финансовый и репутационный ущерб.

По данным аналитиков, самая продолжительная атака в сентябре длилась 37,5 часа. При этом возросла именно частота нападений, в то время как их интенсивность осталась на среднем уровне. Специалисты полагают, что злоумышленники таким образом тестируют, насколько защищены те или иные компании, чтобы затем организовать действительно долгие и мощные атаки.

Ранее сообщалось, что Россия в первой половине 2025 года вышла на шестое место в мировом рейтинге стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам, обогнав Францию и Саудовскую Аравию. Всего в мире количество таких атак за указанный период увеличилось на 83% по сравнению с первой половиной 2024 года. Первое место в рейтинге удержали США с показателем 14,3%.