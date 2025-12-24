Здание детской спортивной школы обрушилось в российском регионе

В поселке Колывань Новосибирской области произошло обрушение части здания детской спортивной школы, сообщает NGS.RU. Директор учреждения Николай Чайко сообщил изданию, что объект до ЧП закрыли на два месяца. Благодаря этому жертв удалось избежать.

Инцидент произошел утром 24 декабря. Школа была временно закрыта для занятий из-за признания здания аварийным. Учащихся перевели в другие помещения, а сам объект огородили в целях безопасности. Обрушилась именно та часть, где располагался зал для занятия борьбой. Сейчас администрация проводит оценку причиненного ущерба.

Первым о ЧП сообщил ночной охранник, который доложил о случившемся руководству учреждения. Площадь обвалившегося фрагмента здания составляет 300 квадратных метров. Саму спортшколу построили более 60 лет назад — в 1963 году.

Ранее потолок обрушился в школе Балея в Забайкальском крае. Губернатор региона Александр Осипов рассказал, что детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. Глава региона поручил обследовать все помещения школы. Он отметил, что два года назад там был ремонт, гарантийный срок действует до 2026 года. В свою очередь, прокуратура Забайкалья начала проверку.