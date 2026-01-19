Россиянина с 34 телефонами задержали в популярной у туристов стране

Россиянина арестовали в Таиланде по подозрению в мошенничестве, сообщает местное издание Thai Post. При обыске у задержанного изъяли 34 мобильных телефона, значительную сумму денег и другие вещественные доказательства.

Инцидент произошел 17 января на острове Пхукет, где 25-летнего Кайрата Жумагалиева задержали на парковке жилого комплекса. В операции принимали участие как сотрудники полиции, так и представители иммиграционной службы.

Мужчине предъявлено обвинение в групповом мошенничестве и внесении ложных данных в компьютерные системы. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были обнаружены и конфискованы, помимо телефонов, 27 банковских карт, ноутбук, около 60 тыс. тайских батов (148 800 рублей) наличными, а также мотоцикл и золотые изделия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде турист может получить тюремный срок за случайное наступание на купюру. Там изображен король, и любое действие, которое местные законы трактуют как неуважение, считается преступлением. Вторым серьезным нарушением считается курение и ввоз вейпов и электронных сигарет — за это также предусмотрены штрафы и задержания.