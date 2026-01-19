Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 13:25

Более 250 школ повреждено в Иране во время протестов

Tasnim: более 250 школ и 300 мечетей повреждены в Иране во время протестов

Фото: Lab Mo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Более 250 школ и 300 мечетей повреждены в Иране во время протестов, заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Эбрахим Азизи. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, демонстранты нанесли ущерб 2,2 тыс. полицейских автомобилей.

В ходе этих событий было повреждено более 250 школ, а также 300 мечетей, — сказал Азизи.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Израиль и США причастны к организации беспорядков в республике. Он отметил, что эти два государства сыграли главную роль в недавних событиях.

До этого в иранском посольстве в РФ сообщили, что за дни протестов в республике было сожжено 53 мечети и 180 машин скорой помощи. По данным дипведомства, половину из указанных мест поклонения уничтожили в Тегеране.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны с американскими военными объектами. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

Иран
повреждения
протесты
школы
мечети
