17 января 2026 в 14:32

В Иране за три дня протестов сожгли более 50 мечетей

За дни протестов в Иране сожжено более 50 мечетей и 180 машин скорой помощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За дни протестов в Иране было сожжено 53 мечети и 180 машин скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на иранское посольство в России. По данным дипведомства, половину из указанных мест поклонения уничтожили в Тегеране.

Ущерб в столице: только в Тегеране было подожжено 26 банков и 25 мечетей. Нападения на религиозные объекты: по всей стране нападениям и поджогам подверглись 53 мечети, что беспрецедентно не только для Ирана, но и для всех мусульманских стран, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с американским президентом Дональдом Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

До этого начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

Иран
мечети
поджоги
протесты
