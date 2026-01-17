Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 17:17

В Новосибирской области восстановили движение электричек

Сбой на перегоне Линево — Евсино в Новосибирской области устранен

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирской области восстановили движение пригородных поездов, которое было нарушено в результате технической неисправности на перегоне между станциями Линево и Евсино, сообщили в ЗСЖД. На месте работала аварийная бригада.

В результате были задержаны пригородные поезда № 6614 Черепаново — Новосибирск-Главный, № 6605 Новосибирск-Главный — Черепаново и № 6606 Черепаново — Новосибирск-Главный. Максимальное время задержки составило чуть больше трех часов. Компания принесла пассажирам свои извинения.

Ранее стало известно, что поезд насмерть сбил двоих рабочих, которые очищали от снега железнодорожную стрелку в Московской области. Инцидент произошел недалеко от станции Кривандино в Шатурском городском округе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ.

До этого в Москве 12-летний мальчик попал под поезд около станции Лихоборы. Получившего травмы подростка поместили в медучреждение. По словам мальчика, все произошло случайно, но за несколько часов до несчастного случая было снято видео, как он стоит на крыше поезда.

поезда
электрички
Новосибирская область
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пиры в обкоме, хлеб с опилками, планы по сдаче: мифы о блокаде Ленинграда
Капитуляция бойцов ВСУ вместе с офицерами попала на видео
У воров медного кабеля конфисковали усадьбу и активы на сумму €4,5 млн
Змея с вызывающим некроз ядом укусила девочку
Москвичи недополучили солнца в прошлом году
Медведчук объяснил, почему Зеленский не повторит судьбу Мадуро
Юрист ответил, как не попасться на внезапную невменяемость продавца квартиры
Раскрыта неочевидная связь между Гренландией и конфликтом на Украине
Киркоров прервал паузу в карьере ради новых шоу
Российского зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии
Отец убил пять младенцев за девять лет
Как запечь картошку по-деревенски в духовке: пошаговый рецепт с изюминкой
Медведчук раскрыл, как блэкаут в Киеве повлияет на боеспособность ВСУ
Дания «вспыхнула» из-за претензий Трампа на Гренландию
«Не отдавать деньги»: Орбан назвал главные пункты своей программы
Мать и дочь заблокировали Волочкову в соцсетях
Мошенники снова взялись за поклонников известной журналистки
Госпитализация, критика Пугачевой, аборты: как живет певица Галина Ненашева
Орбан заявил о признаках подготовки Европы к конфликту с Россией
В России перестали заводиться элитные иномарки двух брендов
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.