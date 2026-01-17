В Новосибирской области восстановили движение электричек Сбой на перегоне Линево — Евсино в Новосибирской области устранен

В Новосибирской области восстановили движение пригородных поездов, которое было нарушено в результате технической неисправности на перегоне между станциями Линево и Евсино, сообщили в ЗСЖД. На месте работала аварийная бригада.

В результате были задержаны пригородные поезда № 6614 Черепаново — Новосибирск-Главный, № 6605 Новосибирск-Главный — Черепаново и № 6606 Черепаново — Новосибирск-Главный. Максимальное время задержки составило чуть больше трех часов. Компания принесла пассажирам свои извинения.

Ранее стало известно, что поезд насмерть сбил двоих рабочих, которые очищали от снега железнодорожную стрелку в Московской области. Инцидент произошел недалеко от станции Кривандино в Шатурском городском округе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ.

До этого в Москве 12-летний мальчик попал под поезд около станции Лихоборы. Получившего травмы подростка поместили в медучреждение. По словам мальчика, все произошло случайно, но за несколько часов до несчастного случая было снято видео, как он стоит на крыше поезда.