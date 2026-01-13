Поезд насмерть сбил рабочих во время очистки снега в Подмосковье

Поезд насмерть сбил рабочих во время очистки снега в Подмосковье

Поезд насмерть сбил двоих рабочих, которые очищали от снега железнодорожную стрелку в Московской области, сообщает Западный СУ СК России на транспорте. По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от станции Кривандино в Шатурском городском округе. Трагедия случилась вечером 12 января на 136-м километре железной дороги.

При выполнении снегоуборочных работ сотрудники железной дороги были травмированы электропоездом, следовавшим по маршруту Москва — Черусти. Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, — уточнили в СУ СК.

Следователи проводят комплекс действий по выяснению всех обстоятельств происшествия, а также устанавливают лиц, ответственных за соблюдение норм охраны труда. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ.

Ранее поезд насмерть сбил троих человек в Иркутской области, включая детей трех и 10 лет. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что на сигналы поезда мужчина не отреагировал, а экстренное торможение не спасло ситуацию.