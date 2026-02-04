Транспортный коллапс из-за снега: что делать, если увольняют за опоздания

Непростое время наступило для пассажиров пригородных электричек в Московском регионе. По словам опрошенных NEWS.ru очевидцев, из-за того, что поезда часто задерживаются, они вынуждены проводить в дороге по два с половиной часа в одну сторону. В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что это происходит в связи с «установившимися низкими температурами по техническим причинам». Что сейчас происходит на МЦД, что делать, если работодатель увольняет за опоздания, стоит ли временно перейти на такси, что предпринимают по этому поводу в Госдуме — в материале NEWS.ru.

Сколько человек пострадали из-за перебоев на МЦД

По статистике, ежедневно электричками МЦД пользуются около 2 миллионов пассажиров. В СМИ и Telegram-каналах чаще стали появляться новости о том, что поезда приходят к станции с задержками, а затем еле двигаются к пункту назначения.

«Недавно мы с мужем больше часа ехали домой с „Площади трех вокзалов“. Люди так набились в вагон, что буквально стояли друг у друга на головах, после поездки у меня болели ноги. На каждой станции машинист ругался: „Не держите двери, я не могу их закрыть!“ Трудно представить, как приходится жителям дальнего Подмосковья. Многие их поезда вообще отменяют», — возмутилась в беседе с NEWS.ru жительница Ногинска Екатерина Голуб.

Кроме того, из-за проседания части платформы для пересадки временно закрыли станцию МЦК «Нижегородская». Из-за этого дорога на работу для некоторых пассажиров превратилась в квест. Дарья Иванова из Железнодорожного рассказала NEWS.ru, что раньше добиралась до работы в районе метро «Тульская» около двух часов, теперь — два с половиной, а то и почти три.

«Из-за бесконечных задержек и систематических опозданий на работу мне уже сделали выговор. Кажется, я скоро буду ночевать в поездах или снимать койко-место в хостеле», — поделилась планами девушка.

Что сказать на работе по поводу опозданий из-за проблем с транспортом

Если человек регулярно опаздывает на работу из-за проблем с транспортом, ему нужно предоставить работодателю документы о том, почему это происходит, посоветовал в беседе с NEWS.ru профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков. По его словам, это могут быть публикации в СМИ, справки о сбое в расписании электричек и так далее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Этот документ может рассматриваться работодателем как уважительная причина опоздания, подтверждающая, что сотрудник опоздал не по своей вине. В таком случае это не будет рассматриваться как дисциплинарное нарушение или прогул», — рассказал собеседник.

В некоторых случаях может быть достаточно скриншота с расписанием электричек, где указаны все задержки и отмены. Щербаков отметил, что это зависит от каждого конкретного случая: многим работодателям это может показаться попыткой скрыть реальное положение дел.

Он отметил, что опоздание из-за проблем с электричками не может являться основанием для увольнения. Если человека лишат работы по этой причине, он может обратиться в трудовую инспекцию. Скорее всего, она отменит это решение.

Как перейти на удаленку из-за проблем с транспортом

Обязательных оснований для перевода сотрудников на дистанционный формат работы в Трудовом кодексе нет, заметил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это регламентирует статья 312.9 ТК РФ. В частности, она предусматривает перевод «в случае катастрофы природного или техногенного характера, пожара, наводнения, эпидемии».

«Статья не предусматривает перевод по инициативе работника. Поэтому в таком случае поможет только разговор с руководителем или начальником отдела кадров. Решение, которое примут в результате, очень индивидуально и персонально», — прокомментировал адвокат.

Как решить проблемы с транспортом, если на работе жесткий график

Если вы систематически опаздываете на работу из-за проблем с транспортом, сперва нужно попробовать по-человечески объяснить ситуацию своему начальнику, отметил Щербаков. Как правило, люди с пониманием относятся к этой ситуации. Можно подготовиться к этому заранее, сделав необходимые пометки в нормативных актах организации.

«Каждый сотрудник должен соблюдать трудовой распорядок. Возможность опозданий можно прописать в коллективном трудовом договоре или трудовом договоре в индивидуальном порядке», — посоветовал Щербаков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда проще добираться на такси из-за проблем с транспортом

Сейчас увеличилось количество вызовов такси на малые и средние дистанции, где длительность поездки составляет не более сорока минут, рассказал NEWS.ru председатель московского профсоюза таксистов Николай Колодов. По его словам, проще всего уехать со станции метро «Курская» по Новорижскому шоссе, не заезжая в Красногорск.

«Новорязанское шоссе перегружено, поэтому добраться на такси до города Раменское может быть непросто», — прокомментировал он.

Еще одно специфическое направление — Железнодорожный (Балашиха), отметил он. Пробки на выезд и въезд там регулярные из-за забитого Носовихинского шоссе, в час пик поездка на такси может стоить от 4000 рублей.

Как можно сэкономить на такси из-за проблем с транспортом

Такси вовсе не дешевое удовольствие, напомнил Колодов. Чтобы сэкономить, пассажиры могут скооперироваться и поехать вместе. При этом им нужно учитывать, что большинство таксистов не любят, когда в их автомобиль набивается много людей, посоветовал собеседник.

«Каждому необходимо сопоставлять жизнь и транспортную доступность и быть готовым к любым рискам. К ним же относятся проблемы с транспортом. В пиковые часы это очевидные риски проживания в агломерациях. Если электричка — единственный транспорт к вашему дому, значит, покупая жилье, вы должны были учитывать возможные риски», — посоветовал таксист.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как еще можно решить транспортную проблему

Можно снимать квартиру поближе к работе, чтобы сэкономить время на дорогу и личную жизнь, продолжил Колодов. Или же выходить каждое утро пораньше, жертвуя личным временем и не высыпаясь.

«Из подмосковного города Раменское моя знакомая переехала в Москву и сняла квартиру только потому, что на дорогу у нее ежедневно уходило по 3–5 часов в день», — предложил вариант решения проблемы собеседник NEWS.ru.

Жителям «проблемных» направлений можно также посоветовать искать работу в своем городе неподалеку от дома, продолжил он.

Что в Госдуме сказали о проблеме с транспортом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru рассказал, что проблемы с электричками могут быть достаточно уважительной причиной для опозданий или даже перевода на удаленку.

«Я уже предлагал инициативу, чтобы при формировании экстремально морозной температуры переводить работников на удаленку. Самое важное, чтобы людям было спокойно, безопасно и никто не страдал. Здесь история действительно важная: не может же человек прыгнуть на шпалы и пойти по ним быстрее электрички», — заметил парламентарий.

Он заявил, что направит обращения в профильные ведомства, чтобы запустили больше электричек и вошли в положение людей, которым неудобно приезжать на работу. Касается это также Московской области и всех регионов.

