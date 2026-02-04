Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 20:29

На МЦД произошел транспортный коллапс

На станции Чухлинка образовался затор из-за сломавшегося поезда

Читайте нас в Дзен

На станции Чухлинка четвертого диаметра состав МЦД уже более получаса стоит в сторону Железнодорожного из-за сломавшегося впереди поезда, передает корреспондент NEWS.ru. Пассажирам приходится перебегать, чтобы вернуться обратно в сторону Москвы и пересесть на экспресс, который идет в обход занятых путей.

Подобные задержки происходят уже несколько дней. В МЖД заявили, что одной из причин сбоев стали низкая температура воздуха.

По информации Telegram-канала «Подслушано МЦД-4», на участке Нижегородская — Чухлинка D4 по-прежнему нет движения поездов из-за неисправности поезда №6806 «Лесной Городок — Захарово» в районе станции «Чухлинка».

На момент 20:00 по прежнему нет движение поездов на участке Нижегородская — Чухлинка D4 в связи с неисправностью поезда №6806 «Лесной Городок — Захарово» в районе станции «Чухлинка»! — говорится в сообщении.

Ранее на Московском центральном кольце было временно приостановлено обслуживание пассажиров на станции «Нижегородская». Из-за технических неполадок поезда следовали через платформу без остановки.
Москва
коллапсы
поезда
поломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Названа причина транспортного коллапса на МЦД
Женщина поправила дорожное зеркало по фэншуй и спровоцировала серию ДТП
В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи
Евросоюзу указали на нарушение Венской конвенции в вопросе с Россией
На МЦД произошел транспортный коллапс
Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине
Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы
Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции
Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США
ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО
В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции
Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше
Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами
Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы
Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП
В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку
В центре Москвы загорелась АЗС
Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.