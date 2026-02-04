На МЦД произошел транспортный коллапс На станции Чухлинка образовался затор из-за сломавшегося поезда

На станции Чухлинка четвертого диаметра состав МЦД уже более получаса стоит в сторону Железнодорожного из-за сломавшегося впереди поезда, передает корреспондент NEWS.ru. Пассажирам приходится перебегать, чтобы вернуться обратно в сторону Москвы и пересесть на экспресс, который идет в обход занятых путей.

Подобные задержки происходят уже несколько дней. В МЖД заявили, что одной из причин сбоев стали низкая температура воздуха.

По информации Telegram-канала «Подслушано МЦД-4», на участке Нижегородская — Чухлинка D4 по-прежнему нет движения поездов из-за неисправности поезда №6806 «Лесной Городок — Захарово» в районе станции «Чухлинка».

На момент 20:00 по прежнему нет движение поездов на участке Нижегородская — Чухлинка D4 в связи с неисправностью поезда №6806 «Лесной Городок — Захарово» в районе станции «Чухлинка»! — говорится в сообщении.

Ранее на Московском центральном кольце было временно приостановлено обслуживание пассажиров на станции «Нижегородская». Из-за технических неполадок поезда следовали через платформу без остановки.