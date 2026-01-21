Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 02:01

Кличко заявил о катастрофической ситуации в Киеве

Кличко заявил о близком коллапсе в Киеве, речь идет о гуманитарной катастрофе

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Times заявил о приближении города к гуманитарной катастрофе. По его словам, только за январь столицу покинули 600 тыс. человек.

Ситуация в Киеве резко ухудшилась, уточнил градоначальник. В некоторых домах настолько холодно, что вода замерзает прямо в унитазах, а на окнах образуется лед.

Мэр убежден, что это начало масштабной гуманитарной катастрофы. Кличко сослался на мнение экспертов, которые утверждают, что при невозможности быстро восстановить водоснабжение и канализацию город ждут эпидемии и паралич жизнедеятельности.

Политик также подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского. По словам Кличко, он «неразумно» разжигает конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. По последней информации, сейчас без тепла в Киеве остаются 4 тыс. многоквартирных домов. В 1,6 тыс. жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

Ранее стало известно, что в столице Украины одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald’s. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. На дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.

