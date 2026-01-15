Россиянам перечислили ситуации, в которых можно не выходить на работу

Руководители часто относят к уважительным причинам пропуска работы любые семейные обстоятельства, ситуации, связанные с детьми, например объявление карантина в школе или детском саду, перечислила в беседе с NEWS.ru эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Кроме того, работодатель, скорее всего, пойдет навстречу, если у работника возникли проблемы со здоровьем, при задержке или отмене рейса из отпуска.

Транспортные коллизии, погодные условия, личные обстоятельства, семейные обстоятельства — это очень широкий спектр ситуаций, которые случаются с людьми, и работодатель должен решить: это уважительная причина или нет. Как правило, если с человеком это случилось впервые и он ранее не лгал и не опаздывал, компания ему поверит, — резюмировала эксперт.

Ранее главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя. Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ.