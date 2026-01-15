Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 07:05

Россиянам назвали условия, при которых можно законно не идти на работу

ФНПР: сотрудники в России могут не выходить на работу в непогоду и при ЧС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя, заявил в беседе с РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков. По его словам, речь идет о снежных бурях, пожарах, наводнениях и землетрясениях.

Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, — такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу, — отметил эксперт.

Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ, уточнил Безюков. И хотя трудовое законодательство не дает четкого определения понятия «уважительной причины» для отсутствия на работе, как правило, суды встают на сторону сотрудника, не позволяя работодателю уволить его по статье за прогул, резюмировал специалист.

Ранее юрист Юлия Паушкина рассказала, что, если сотрудник заболел во время ежегодного отпуска, он имеет право на продление или перенос дней отдыха. При этом продление происходит автоматически. Работодателя ставить в известность о болезни не обязательно, но желательно, уточнила эксперт.

работа
непогода
сотрудники
прогулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себя спасти не смог»: Верник раскрыл, почему Золотовицкий скрывал болезнь
Легендарный фастфуд полностью исчез из России
«Близки как никогда»: в США ожидают скорого решения конфликта на Украине
Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия
Первый или последний? Секреты выбора этажа для лучшей жизни в новостройке
Герасимов раскрыл, куда продвигаются ВС России после освобождения Северска
Начальник Генштаба России приехал на передовую с проверкой
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Герасимов подвел итоги первых двух недель января для армии России
Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января
«Четко дал понять»: Трамп упрекнул Зеленского в саботаже
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января
Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить
Названа критическая дата для Трампа в 2026 году
Стало известно, вернутся ли в Москву сумасшедшие снегопады
Уволивший тренера «Реал» вылетел из Кубка Испании
Названа главная цель мошенников в 2026 году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 января: инфографика
В ГД озвучили средний размер социальной пенсии в 2026 году
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Россией за ночь
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.