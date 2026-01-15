Россиянам назвали условия, при которых можно законно не идти на работу

Россиянам назвали условия, при которых можно законно не идти на работу ФНПР: сотрудники в России могут не выходить на работу в непогоду и при ЧС

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя, заявил в беседе с РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков. По его словам, речь идет о снежных бурях, пожарах, наводнениях и землетрясениях.

Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, — такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу, — отметил эксперт.

Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ, уточнил Безюков. И хотя трудовое законодательство не дает четкого определения понятия «уважительной причины» для отсутствия на работе, как правило, суды встают на сторону сотрудника, не позволяя работодателю уволить его по статье за прогул, резюмировал специалист.

Ранее юрист Юлия Паушкина рассказала, что, если сотрудник заболел во время ежегодного отпуска, он имеет право на продление или перенос дней отдыха. При этом продление происходит автоматически. Работодателя ставить в известность о болезни не обязательно, но желательно, уточнила эксперт.