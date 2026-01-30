Как в Москве сэкономить на такси в снегопад: собрали главные лайфхаки

Обрушившиеся на Москву снегопады автоматически взвинтили цены на такси. Москвичи массово жалуются на подорожавшие поездки даже на короткие расстояния. Как можно сэкономить, к каким хитростям стоит прибегать, существуют ли эффективные лайфхаки — в материале NEWS.ru.

Как плохая погода влияет на тарифы такси

Ухудшение погодных условий, будь то наступление морозов или снегопады, практически моментально сказывается на тарифах на такси. В отдельных случаях цены взлетают в разы, отпугивая потенциальных пассажиров.

Как рассказал NEWS.ru председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев, против каждого пассажира у агрегаторов работает мощнейшая система расчета тарифов на основе искусственного интеллекта. «Она снабжена обширной информацией обо всех нюансах потребительского поведения пассажиров за все время существования сервиса в любых погодных и других обстоятельствах. Вы будете удивлены, но система учитывает даже привычки каждого конкретного пассажира. Причем сопоставляет их с цифровым профилем данного человека и всех пассажиров с похожими данными, включая паттерны поведения в соцсетях, видеостримингах, маркетплейсах и банковских приложениях», — пояснил специалист.

По словам эксперта в сфере информационной безопасности Арсения Измайлова, именно поэтому система, работающая в агрегаторах такси, действует индивидуально. «Например, клиент, часто пользующийся такси, в сильный снегопад может увидеть высокий тариф, а человек, который прибегает к этому виду транспорта крайне редко, напротив, получит выгодное предложение — на 20–30% дешевле. Это умная стратегия, фактически „подсаживающая“ нового клиента на данную услугу», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Как уехать дешевле на такси

Говорить о том, что в морозы или снегопады цены на такси резко меняются, не совсем корректно. Скорее, есть влияние часа пик и загруженности дорог, объяснил в беседе с NEWS.ru таксист и блогер Влад Каталымов.

«Как сэкономить в этой ситуации? Не вызывать такси в часы пик. Чтобы понять, как уехать дешевле, нужно понять поведение людей — когда все заказывают такси. Если мы берем утро, то все едут на работу. Как правило, начало рабочего дня — это 07:00, 08:00, 09:00. Соответственно, если вызывать такси так, чтобы к этому времени успеть на работу, то и загруженность дорог, и повышение спроса увеличат стоимость поездки. В это же время (чуть позже 07:15, 08:15, 09:15) освобождается много автомобилей, спрос на такси падает. Если вы готовы подождать начала рабочего дня лишние 20–30 минут, то можно заказывать такси в это время, скорее всего, это окажется дешевле», — поделился лайфхаком Каталымов.

Заказывать такси к определенному времени практически не имеет смысла, утверждает собеседник NEWS.ru. По его словам, на цену это, как правило, не влияет, а агрегаторы обычно передают такие заказы водителям как обычные.

«Если вопрос не в стоимости, а в уверенности, что вы точно уедете, то лучше найти знакомого таксиста и договориться с ним о поездке индивидуально», — посоветовал Каталымов.

Таксист Андрей Павлов рекомендует при заказе машины в плохую погоду рассматривать сразу несколько тарифов. «Подчас при высоком спросе „Эконом“ не всегда оказывается самым дешевым. „Комфорт“ и „Комфорт+“ в отдельных случаях могут предлагать более выгодные цены, потому что их реже заказывают», — сообщил он NEWS.ru.

Также Павлов посоветовал проверять несколько точек подачи: «Замечено, что заказ может обойтись несколько дешевле, если вы, например, перейдете дорогу, — возможно, туда таксисту будет легче добраться. Еще одна „фишка“ — заказывать машину на компанию. Обычно это выгоднее, чем поездка в одиночку. Так, функция „Вместе“, которая интегрирована в некоторые сервисы, по цене практически не отличается от самого экономичного тарифа».

Таксист также посоветовал не забывать о промокодах: «Поищите таковые в интернете. Какой-то из них наверняка может сработать, и поездка окажется дешевле».

Правда ли, что таксисты отказываются от заказов

По той причине, что базовый тариф такси на некоторых направлениях снизился, а комиссия с заказа, топливо, обслуживание подорожали, таксисты действительно все чаще отказываются от заказа после подачи автомобиля, рассказал Влад Каталымов.

«При подаче автомобиля таксисты видят конечную точку заказа, проверяют через клиентское приложение стоимость. Если она оказывается ниже себестоимости поездки или просто не устраивает водителя, то он такой заказ отменяет», — признал собеседник.

Валерий Корнеев подтвердил, что водители часто вносят свои коррективы, отказываясь от невыгодных для себя поездок, в том числе заказанных заранее: «Как правило, это происходит в том случае, если водитель считает, что, взяв пассажира по текущему тарифу, он заработает больше, нежели по тарифу, указанному при предварительном заказе».

В этом случае придется вызвать такси заново, чтобы водителю была предложена новая цена.

