В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками

24 ноября 2025 в 19:11

В Саратове таксист принял оплату за проезд наркотиками и попал под суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Саратовской области таксист стал фигурантом уголовного дела после того, как подвез незнакомого пассажира, сообщили в прокуратуре региона. Водитель согласился доставить мужчину в Энгельс, но в качестве оплаты он передал ему запрещенное вещество — метилэфедрон.

Таксист, согласно следствию, не отказался от полученного вещества и принял часть его. Позже его задержали в Саратове, при этом у него была обнаружена оставшаяся доза наркотика.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту незаконного употребления и хранения наркотических веществ без цели их сбыта. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уссурийске задержали пассажира, который украл 5 тыс. рублей с банковского счета водителя такси. Преступление произошло, когда пассажир попросил у водителя телефон для выбора музыки в салоне. Водитель передал свой смартфон, к которому было подключено мобильное приложение банка. Подозреваемый успел перевести деньги со счета таксиста с помощью СМС-сообщения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Саратовская область
таксист
наркотики
задержания
