16 ноября 2025 в 14:29

В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира

В Уссурийске задержали укравшего у таксиста 5 тыс. рублей пассажира

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Уссурийске задержали пассажира, который украл 5 тыс. рублей с банковского счета водителя такси, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. Преступление произошло, когда пассажир попросил у водителя телефон, чтобы выбрать музыку в салоне.

Накануне мужчина по заявке подвозил двух молодых людей, которые направлялись в один из населенных пунктов. <...> Один из пассажиров обратился к водителю с просьбой дать ему свой телефон для выбора музыки. <...> Водитель ничего не заподозрил и передал гражданину мобильный телефон, к которому было подключено мобильное приложение банка. Злоумышленнику было достаточно времени, чтобы с помощью СМС-сообщения перевести 5 тыс. рублей со счета доверчивого таксиста, — говорится в сообщении.

После случившегося пострадавший обратился в дежурную часть полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого: им оказался 21-летний ранее судимый житель поселка Тихое Надеждинского района. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Ранее в балашовском торговом центре «Айсберг» неизвестный мужчина похитил кроссовки, предварительно сломав магнитный замок на витрине. Надев новую обувь, он оставил на месте преступления свои старые ботинки и скрылся. Материалы дела передали правоохранительным органам.

Уссурийск
такси
водители
мошенники
