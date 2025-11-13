Россиянин провернул хитрую схему в магазине кроссовок Житель Саратовской области украл из магазина кроссовки и заменил их на свои

В Балашове Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь, передает «СарИнформ» со ссылкой на сотрудников торгового объекта. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

Инцидент случился 12 ноября. Мужчина приблизился к витрине, выбрал кроссовки подходящего размера, сломал магнитный замок и надел их, не заплатив. Вместо украденных кроссовок он оставил свою обувь. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Работники магазина обратились к грабителю с рекомендацией вернуться, принести извинения и оплатить покупку. В случае отказа будет подано заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке ограбления супермаркета в Люберцах. Персонал магазина на Новорязанском шоссе заметил подозрительного посетителя, после чего сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали мужчину. Выяснилось, что он пытался украсть продукты на сумму 6 тыс. рублей.